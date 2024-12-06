6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Аль-Иттихад отличились Карим Бензема и Стивен Бергвейн, а у Аль-Насра единственный мяч оформил Криштиану Роналду.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 13-й тур, 6 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1

Голы: Бензема, 55, Бергвейн, 90+2 – Роналду, 57

Видеообзор матча ожидается...