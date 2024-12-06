Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1. Бензема и Роналду, мяч на 90+2. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25
6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.
Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Голами за Аль-Иттихад отличились Карим Бензема и Стивен Бергвейн, а у Аль-Насра единственный мяч оформил Криштиану Роналду.
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Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 13-й тур, 6 декабря
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1
Голы: Бензема, 55, Бергвейн, 90+2 – Роналду, 57
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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