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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
06.12.2024 19:00 – FT 2 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
06 декабря 2024, 21:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 21:29
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Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1. Бензема и Роналду, мяч на 90+2. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25

06 декабря 2024, 21:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 21:29
775
0
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1. Бензема и Роналду, мяч на 90+2. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Аль-Иттихад отличились Карим Бензема и Стивен Бергвейн, а у Аль-Насра единственный мяч оформил Криштиану Роналду.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 13-й тур, 6 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1

Голы: Бензема, 55, Бергвейн, 90+2 – Роналду, 57

Видеообзор матча ожидается...

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Аль-Иттихад).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
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Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Стивен Бергвейн видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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