С юбилеем. Две мировых звезды забили 50-е голы в ЛЧ

Во вторник, 10 декабря, были сыграны матчи 6-го тура Лиги чемпионов. Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах и французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забили по голу.

Мохамед забил единственный мяч его команды в ворота «Жироны», а Килиан открыл счет в противостоянии «сливочных» и «Аталанты». Оба гола для обоих игроков стали 50-ми в их карьере в Лиге чемпионов. По этому показателю они сравнялись с экс-игроком «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.



Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю является Криштиану Роналду, на его счету 140 голов. В этом сезоне больше всех забил Роберт Левандовски – 7 голов.

Ранее сообщалось, что стал известен первый клуб, утративший шансы на плей-офф ЛЧ.