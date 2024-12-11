С юбилеем. Две мировых звезды забили 50-е голы в ЛЧ
Мохамед Салах и Килиан Мбаппе оформили исторические голы
Во вторник, 10 декабря, были сыграны матчи 6-го тура Лиги чемпионов. Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах и французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забили по голу.
Мохамед забил единственный мяч его команды в ворота «Жироны», а Килиан открыл счет в противостоянии «сливочных» и «Аталанты». Оба гола для обоих игроков стали 50-ми в их карьере в Лиге чемпионов. По этому показателю они сравнялись с экс-игроком «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.
Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю является Криштиану Роналду, на его счету 140 голов. В этом сезоне больше всех забил Роберт Левандовски – 7 голов.
Ранее сообщалось, что стал известен первый клуб, утративший шансы на плей-офф ЛЧ.
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