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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:28
323
0

Первые в истории. Стало известно, кто первым потерял шансы на плей-офф ЛЧ

«Лейпциг» в играх на вылет мы не увидим

11 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:28
323
0
Первые в истории. Стало известно, кто первым потерял шансы на плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейпциг

«РБ Лейпциг» после сегодняшнего поражения от «Астон Виллы» утратил математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В этом сезоне немецкий коллектив стал первым, который уже гарантировал свой вылет на стадии основного этапа. Но помимо данного сомнительного достижения, «Лейпциг» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, который покинул основной этап Лиги чемпионов в формате общей таблицы с 36 участниками.

У «быков» 0 набранных очков за 6 матчей.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» одолела «Лейпциг».

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РБ Лейпциг Лига чемпионов Астон Вилла
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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