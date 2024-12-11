Лига чемпионов11 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:28
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Первые в истории. Стало известно, кто первым потерял шансы на плей-офф ЛЧ
«Лейпциг» в играх на вылет мы не увидим
11 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:28
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«РБ Лейпциг» после сегодняшнего поражения от «Астон Виллы» утратил математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В этом сезоне немецкий коллектив стал первым, который уже гарантировал свой вылет на стадии основного этапа. Но помимо данного сомнительного достижения, «Лейпциг» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, который покинул основной этап Лиги чемпионов в формате общей таблицы с 36 участниками.
У «быков» 0 набранных очков за 6 матчей.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» одолела «Лейпциг».
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