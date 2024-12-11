Продолжение трагедии. Астон Вилла в результативном матче одолела Лейпциг

Во вторник, 10 декабря, состоялся матча между «Лейпцигом» и «Астон Виллой».

Матч завершился победой английского клуба со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Астон Вилла» открыла счет уже на третьей минуте благодаря стараниям Макгинн. Хозяевам понадобилось 24 минуты для того, что бы забить ответный гол, это сделал Опенда. На перерыв команды ушли при ничейном счете на табло, однако в первые минуты второго тайма Джон Дуран невероятным ударом из-за штрафной площади вывел гостей вперед во второй раз. Через 10 минут Баумгартнер забил гол в ответ, который мог бы подарить первый балл в этой Лиге чемпионов его команде, все к тому и шло, но на 85 минуте Росс Баркли вывел «львов» вперед, на сей раз окончательно закрепив успех английского клуба. Матч завершился со счетом 2:3.

После матча «Астон Вилла» стала 3-й в таблице, а «Лейпциг» занял 34-е место с нулем очков.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Лейцпиг – Астон Вилла – 2:3

Голы: Опенда. 27, Баумгартнер, 62 – Макгинн 3, Дуран, 52, Баркли, 85

РБ Лейпциг: Гулачи, Сейвальд, Гертрюйда, Орбан, Хенрикс, Нуса, Вермерен (Клостерман, 84), Айдара (Кампль, 46), Баумгартнер, Опенда (Андре Силва, 82), Шешко (Силва, 76).



Астон Вилла: Мартинес, Динь (Маатсен, 83), Пау Торрес, Диего Карлос, Конса, Тилеманс (Баркли, 83), Камара (Баркли, 78), Кэш(Неделийкович, 71), Макгинн(Буэндиа, 76), Роджерс, Уоткинс (Дуран, 46).

Фото матча: