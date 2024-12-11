10.12.2024 22:00 – FT 2 : 3
Лига чемпионов11 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:09
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РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:3. Победный гол на 85-й минуте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:09
36
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10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Астон Вилла».
Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и завершилась победой «Астон Виллы» со счетом 3:2.
Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря
«РБ Лейпциг» – «Астон Вилла» – 2:3
Голы: Опенда 27, Баумгартнер, 62 – Макгинн 3, Дуран 52, Баркли, 85
Видеобзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Астон Вилла).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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