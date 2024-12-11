10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Астон Вилла».

Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и завершилась победой «Астон Виллы» со счетом 3:2.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«РБ Лейпциг» – «Астон Вилла» – 2:3

Голы: Опенда 27, Баумгартнер, 62 – Макгинн 3, Дуран 52, Баркли, 85

Видеобзор матча: