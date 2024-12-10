Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
10.12.2024 22:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 02:16 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:17
38
0

РБ Лейпциг – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 02:16 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:17
38
0
РБ Лейпциг – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

10 декабря на «Ред Булл Арена» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда достаточно стабильно в последние годы держится. Не все получалось у предыдущих наставников, но при Марко Розе получилось, кажется, окончательно закрепиться в числе грандов, еще и взять трофеи в кубковом формате. В прошлом сезоне быки стали четвертыми, для чего им нужно было выигрывать спор у дортмундской Боруссии. В этом сезоне был неплохой старт, но ноябрь был провален напрочь. Ну, а в Лиге чемпионов у немцев парадоксально отвратительные результаты: они, завсегдатаи плей-офф, пока не набрали ни единственного очка! Да, были в основном сильные соперники - Атлетико, Ювентус, Ливерпуль и Интер. Но, даже приехав в гости к скромному Селтику, клуб все равно проиграл в Глазго шотландцам 1:3.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Астон Вилла

Клуб два года назад заманил на тренерский пост Эмери. Тот обеспечивал прекрасный прогресс в Бирмингеме. В 2023-м году было седьмое место, а прошлой весной виллане забрались в квартет лидеров, опередив Челси, МЮ и выиграв упорную гонку за четвертое место у Тоттенхэма. Это позволило дебютировать в формате Лиги чемпионов. Там англичане начинали просто отлично. Размявшись с кризисным Янг Бойз, которого разгромили 3:0, потом удалось выиграть дома и у Баварии, и у Болоньи. Но потом команда уступила дома Брюгге 0:1, и закончила нулевой ничьей против Ювентуса. Кстати, тогда подопечные Унаи Эмери переживали затянувшийся спад и на внутренней арене, вылетев из Кубка Лиги после домашнего поражения скромному Кристал Пэлас, а в АПЛ выдав длительную безвыигрышную серию.

Статистика личных встреч

Официальных поединков не было, но в 2019-м году в товарищеском поединке побеждали англичане 3:1. В августе немцы в том же формате взяли реванш, выиграв 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят фаворита в этом паре. Тут стоит ограничиться, с учетом не лучшей формы соперников, ставкой на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
РБ Лейпциг
10 декабря 2024 -
22:00
Астон Вилла
Тотал голов меньше 3.0 1.71 Сделать ставку
По теме:
Соперник Шахтера продлит контракт с голкипером-ветераном
Тренер Цыганкова МИЧЕЛ: «Для Жироны каждая игра ЛЧ это исторический момент»
Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РБ Лейпциг Астон Вилла Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Футбол | 09 декабря 2024, 08:13 2
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 

Карло не устраивают игровые качества Лукаса Васкеса и Ферлана Менди

Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
Футбол | 09 декабря 2024, 19:29 13
Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников

Клубу интересны Крупский и Сыч

Полузащитник Фиорентины, перенесший инфаркт, готовится к операции
Футбол | 10.12.2024, 02:06
Полузащитник Фиорентины, перенесший инфаркт, готовится к операции
Полузащитник Фиорентины, перенесший инфаркт, готовится к операции
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Футбол | 09.12.2024, 15:19
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Футбол | 09.12.2024, 17:45
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
09.12.2024, 00:11 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 34
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем