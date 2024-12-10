10 декабря на «Ред Булл Арена» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда достаточно стабильно в последние годы держится. Не все получалось у предыдущих наставников, но при Марко Розе получилось, кажется, окончательно закрепиться в числе грандов, еще и взять трофеи в кубковом формате. В прошлом сезоне быки стали четвертыми, для чего им нужно было выигрывать спор у дортмундской Боруссии. В этом сезоне был неплохой старт, но ноябрь был провален напрочь. Ну, а в Лиге чемпионов у немцев парадоксально отвратительные результаты: они, завсегдатаи плей-офф, пока не набрали ни единственного очка! Да, были в основном сильные соперники - Атлетико, Ювентус, Ливерпуль и Интер. Но, даже приехав в гости к скромному Селтику, клуб все равно проиграл в Глазго шотландцам 1:3.

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Астон Вилла

Клуб два года назад заманил на тренерский пост Эмери. Тот обеспечивал прекрасный прогресс в Бирмингеме. В 2023-м году было седьмое место, а прошлой весной виллане забрались в квартет лидеров, опередив Челси, МЮ и выиграв упорную гонку за четвертое место у Тоттенхэма. Это позволило дебютировать в формате Лиги чемпионов. Там англичане начинали просто отлично. Размявшись с кризисным Янг Бойз, которого разгромили 3:0, потом удалось выиграть дома и у Баварии, и у Болоньи. Но потом команда уступила дома Брюгге 0:1, и закончила нулевой ничьей против Ювентуса. Кстати, тогда подопечные Унаи Эмери переживали затянувшийся спад и на внутренней арене, вылетев из Кубка Лиги после домашнего поражения скромному Кристал Пэлас, а в АПЛ выдав длительную безвыигрышную серию.

Статистика личных встреч

Официальных поединков не было, но в 2019-м году в товарищеском поединке побеждали англичане 3:1. В августе немцы в том же формате взяли реванш, выиграв 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят фаворита в этом паре. Тут стоит ограничиться, с учетом не лучшей формы соперников, ставкой на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).