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  4. ГВАРДИОЛА: Моуриньо? Жаль, если я его обидел. Но это была всего лишь шутка
Англия
07 декабря 2024, 03:52 |
384
0

ГВАРДИОЛА: Моуриньо? Жаль, если я его обидел. Но это была всего лишь шутка

Жузеп прокомментировал реакцию Жозе на его слова о сравнении количества титулов АПЛ

07 декабря 2024, 03:52 |
384
0
ГВАРДИОЛА: Моуриньо? Жаль, если я его обидел. Но это была всего лишь шутка
Жузеп Гвардиола и Жозе Моуриньо

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал реакцию Жозе Моуриньо на его слова о сравнении количества титулов АПЛ:

«Мне очень жаль, если я его обидел. Но это была всего лишь шутка. Дело в том, что у меня шесть титулов, а у него – три. Таковы факты.

Жозе – еще один человек в огромном списке тех, кто хочет видеть Манчестер Сити в Первой лиге. Но я бы сказал ему, что мы не можем считаться виновными, пока вина не доказана. Посмотрим, что произойдет».

Во время матча против Ливерпуля (0:2) в 13-м туре АПЛ Гвардиола в ответ на оскорбительные слова от фанатов мерсисайдцев показал трибунам 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов.

После этого жеста его начали сравнивать с Моуринью, на что Пеп заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я – шесть».

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Жозе Моуриньо Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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