Англия06 декабря 2024, 13:47 |
951
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«Я выигрывал чисто». Моуриньо в жесткой форме ответил Гвардиоле
Жозе Моуриньо сомневается в честности побед Жузепа Гвардиолы
06 декабря 2024, 13:47 |
951
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Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо жестко ответил испанскому тренеру «Манчестер Сити» Жузепу Гвардиоле:
«Я хочу выиграть, но я хочу это чисто. Если я не могу выиграть чисто, я предпочитаю проигрыш».
«Гвардиола сказал мне что-то вчера: он выиграл 6 трофеев, я выиграл 3, но я выиграл чисто. Я не хочу выигрывать, рассматривая 150 исков»
Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо.
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Комментарии 3
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Чистий, але як завжди гівно, яке було.
Хлопці на ринг(зараз модно)скільки б бабла зібрали,в рингу постав би на Жозе
Выигрывай грязно, подумаешь...
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