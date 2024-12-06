«Я выигрывал чисто». Моуриньо в жесткой форме ответил Гвардиоле

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо жестко ответил испанскому тренеру «Манчестер Сити» Жузепу Гвардиоле:

«Я хочу выиграть, но я хочу это чисто. Если я не могу выиграть чисто, я предпочитаю проигрыш».

«Гвардиола сказал мне что-то вчера: он выиграл 6 трофеев, я выиграл 3, но я выиграл чисто. Я не хочу выигрывать, рассматривая 150 исков»

Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо.