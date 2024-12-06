Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я выигрывал чисто». Моуриньо в жесткой форме ответил Гвардиоле
Англия
06 декабря 2024, 13:47 |
951
3

«Я выигрывал чисто». Моуриньо в жесткой форме ответил Гвардиоле

Жозе Моуриньо сомневается в честности побед Жузепа Гвардиолы

06 декабря 2024, 13:47 |
951
3
«Я выигрывал чисто». Моуриньо в жесткой форме ответил Гвардиоле
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо жестко ответил испанскому тренеру «Манчестер Сити» Жузепу Гвардиоле:

«Я хочу выиграть, но я хочу это чисто. Если я не могу выиграть чисто, я предпочитаю проигрыш».

«Гвардиола сказал мне что-то вчера: он выиграл 6 трофеев, я выиграл 3, но я выиграл чисто. Я не хочу выигрывать, рассматривая 150 исков»

Гвардиоле не понравилось сравнение с Моуриньо.

По теме:
Команды украинцев, неожиданный лидер. Лучшие команды АПЛ по xG
Тренер Тоттенхэма рассказал о стычке со своими фанатами после матча АПЛ
Ливерпуль нашел зимнее усиление в составе соперника АПЛ
Жозе Моуриньо Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Фенербахче чемпионат Турции по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Футбол | 06 декабря 2024, 13:29 1
Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой

Эндрик недоволен своим положением в составе «сливочных»

Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Олимпийские игры | 05 декабря 2024, 19:13 9
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства

Президент НОК ударил на возможное решение спортсмена

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Футбол | 06.12.2024, 07:31
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Чистий, але як завжди гівно, яке було.
Ответить
+2
pol-55
Хлопці на ринг(зараз модно)скільки б бабла зібрали,в рингу постав би на Жозе
Ответить
0
Bernard6-9
Выигрывай грязно, подумаешь...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 5
Бокс
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем