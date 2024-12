Бывшего футболиста Реала назвали Спортивной личностью года

Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос был признан «Спортивной личностью года» по версии немецкого журнала Sports Illustrated.

Издание отметило насыщенную карьеру игрока и его работу вне футбольного поля – благотворительный фонд немецкого экс-игрока.

«Мы часто говорим о благодарности в футболе, когда понимаем, что нас не ценят. Но я не могу сказать эти слова о себе. За последние несколько недель я получил пару премий, встретился со многими людьми и это отличные отзывы о моей карьере.

Если мне не нравятся некоторые вещи, я буду говорить об этом. У меня всегда была толстая кожа, поэтому я никогда не волновался о критике в свой адрес», – заявил Кроос.

Летом 2024 года Тони Кроос завершил карьеру игрока. С 2014 года немецкий футболист играл за мадридский «Реал». В сезоне 2023/24 Тони выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

🚨 BREAKING: Toni Kroos wins Sportsperson of the Year by Sports Illustrated Germany. pic.twitter.com/27dHfuiEcu