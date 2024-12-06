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  4. Бывшего футболиста Реала назвали Спортивной личностью года
Испания
06 декабря 2024, 23:02 |
308
0

Бывшего футболиста Реала назвали Спортивной личностью года

Тони Кроос получил признание от немецкого журнала Sports Illustrated

06 декабря 2024, 23:02 |
308
0
Бывшего футболиста Реала назвали Спортивной личностью года
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос был признан «Спортивной личностью года» по версии немецкого журнала Sports Illustrated.

Издание отметило насыщенную карьеру игрока и его работу вне футбольного поля – благотворительный фонд немецкого экс-игрока.

«Мы часто говорим о благодарности в футболе, когда понимаем, что нас не ценят. Но я не могу сказать эти слова о себе. За последние несколько недель я получил пару премий, встретился со многими людьми и это отличные отзывы о моей карьере.

Если мне не нравятся некоторые вещи, я буду говорить об этом. У меня всегда была толстая кожа, поэтому я никогда не волновался о критике в свой адрес», – заявил Кроос.

Летом 2024 года Тони Кроос завершил карьеру игрока. С 2014 года немецкий футболист играл за мадридский «Реал». В сезоне 2023/24 Тони выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

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Реал Мадрид Тони Кроос
Микола Титюк Источник
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