Бывшего футболиста Реала назвали Спортивной личностью года
Тони Кроос получил признание от немецкого журнала Sports Illustrated
Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос был признан «Спортивной личностью года» по версии немецкого журнала Sports Illustrated.
Издание отметило насыщенную карьеру игрока и его работу вне футбольного поля – благотворительный фонд немецкого экс-игрока.
«Мы часто говорим о благодарности в футболе, когда понимаем, что нас не ценят. Но я не могу сказать эти слова о себе. За последние несколько недель я получил пару премий, встретился со многими людьми и это отличные отзывы о моей карьере.
Если мне не нравятся некоторые вещи, я буду говорить об этом. У меня всегда была толстая кожа, поэтому я никогда не волновался о критике в свой адрес», – заявил Кроос.
Летом 2024 года Тони Кроос завершил карьеру игрока. С 2014 года немецкий футболист играл за мадридский «Реал». В сезоне 2023/24 Тони выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
🚨 BREAKING: Toni Kroos wins Sportsperson of the Year by Sports Illustrated Germany. pic.twitter.com/27dHfuiEcu— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 6, 2024
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