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Премьер-лига
Черноморец
07.12.2024 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 18:12 | Обновлено 06 декабря 2024, 18:16
166
0

Черноморец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

06 декабря 2024, 18:12 | Обновлено 06 декабря 2024, 18:16
166
0
Черноморец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 6 декабря, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Стартовый свисток арбитра Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 13-е место с 12 очками после 15 матчей. В четырех последних поединках «моряки» проиграли с общим счетом 2:9.

«Кривбасс» идет на 4-м месте, имея 25 пунктов после 14 встреч. Беспроигрышная серия команды из Кривого Рога в чемпионате составляет 6 матчей – 4 победы, 2 ничьи.

«Черноморец» и «Кривбасс» провели между собой в истории 40 матчей. На счету одесского коллектива 16 побед, у криворожцев 15 выигрышей, 9 встреч завершилось вничью. Мячи – 53-43 в пользу «Черноморца».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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