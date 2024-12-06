Видео. Главный тренер Тоттенхэма повздорил с фанатами после поражения
Ангелос Постекоглу недоволен реакцией болельщиков
В четверг, 5 декабря, «Тоттенхэм» сыграл в гостях поединок против «Борнмута» в рамках 14 тура Английской Премьер-лиги.
Как результат, команда из севера Лондона минимально уступила со счетом 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после матча подошел к гостевой трибуне и опрокинулся парочкой агрессивных слов с фанатами.
Вождю не понравилась реакция болельщиков, поэтому жестами демонстрировал, чтобы они успокоились.
На такие действия тренера фанаты отвечали только криками.
😳⚪ Ange Postecoglou and Tottenham fans after their 1-0 defeat vs Bournemouth...— CentreGoals. (@centregoals) December 5, 2024
pic.twitter.com/wxZKu3lgAj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалисты считают, что британец сделал несколько ошибок в подготовке к бою
Украинская теннисистка как раз недавно и начала уже тренироваться на корте