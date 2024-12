Видео. Главный тренер Тоттенхэма повздорил с фанатами после поражения

В четверг, 5 декабря, «Тоттенхэм» сыграл в гостях поединок против «Борнмута» в рамках 14 тура Английской Премьер-лиги.

Как результат, команда из севера Лондона минимально уступила со счетом 0:1.

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после матча подошел к гостевой трибуне и опрокинулся парочкой агрессивных слов с фанатами.

Вождю не понравилась реакция болельщиков, поэтому жестами демонстрировал, чтобы они успокоились.

На такие действия тренера фанаты отвечали только криками.

😳⚪ Ange Postecoglou and Tottenham fans after their 1-0 defeat vs Bournemouth...



pic.twitter.com/wxZKu3lgAj