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Англия
06 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 05:05
253
0

Видео. Главный тренер Тоттенхэма повздорил с фанатами после поражения

Ангелос Постекоглу недоволен реакцией болельщиков

06 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 05:05
253
0
Видео. Главный тренер Тоттенхэма повздорил с фанатами после поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

В четверг, 5 декабря, «Тоттенхэм» сыграл в гостях поединок против «Борнмута» в рамках 14 тура Английской Премьер-лиги.

Как результат, команда из севера Лондона минимально уступила со счетом 0:1.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после матча подошел к гостевой трибуне и опрокинулся парочкой агрессивных слов с фанатами.

Вождю не понравилась реакция болельщиков, поэтому жестами демонстрировал, чтобы они успокоились.

На такие действия тренера фанаты отвечали только криками.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фанаты
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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