Арсенал прервал беспроигрышную серию Аморима в чемпионате

4 декабря в 14-м туре английского чемпионата на стадионе «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Артеты. Юриен Тимбер и Уильям Салиба отметились забитыми мячами.

Беспроигрышная серия Рубена Аморима в чемпионате длиной 34 матча (31 победа, 3 ничьи) закончилась поражением от «канониров». Последний раз португальский тренер проигрывал в лиге в декабре 2023 года. Для тренера «Арсенала» Микеля Артеты победа против «МЮ» стала четвертой подряд в матчах против «красных дьяволов».

Сейчас команда Рубена Аморима занимает 11-е место с 19 очками в турнирной таблице лиги после 14 сыгранных туров.

