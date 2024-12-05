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Англия
05 декабря 2024, 04:50 | Обновлено 05 декабря 2024, 05:07
89
0

Криптонит красного Манчестера: Артета выиграл 4 матча подряд против МЮ

Тренер «Арсенала» имеет лучший процент побед против «красных дьяволов» среди всех менеджеров АПЛ

05 декабря 2024, 04:50 | Обновлено 05 декабря 2024, 05:07
89
0
Криптонит красного Манчестера: Артета выиграл 4 матча подряд против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

4 декабря в 14-м туре чемпионата Англии на поле встретились между собой «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Юриен Тимбер и Уильям Салиба.

Победа «Арсенала» над «красными дьяволами» стала для тренера канониров Микеля Артеты четвертой подряд: ни одному тренеру «Арсенала» не удавалось этого раньше. Также Артета имеет лучший процент побед среди всех менеджеров, которые встречались с «Манчестер Юнайтед» 5 и более раз в АПЛ (70%). За 10 игр против «МЮ» Микель выиграл 7 из них, 2 матча закончились ничьей, а одна встреча была проиграна.

В этом сезоне «Арсенал» занимает третью строчку в чемпионате, имея в своем активе 28 очков (14 матчей: 8 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

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Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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