Криптонит красного Манчестера: Артета выиграл 4 матча подряд против МЮ

4 декабря в 14-м туре чемпионата Англии на поле встретились между собой «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Юриен Тимбер и Уильям Салиба.

Победа «Арсенала» над «красными дьяволами» стала для тренера канониров Микеля Артеты четвертой подряд: ни одному тренеру «Арсенала» не удавалось этого раньше. Также Артета имеет лучший процент побед среди всех менеджеров, которые встречались с «Манчестер Юнайтед» 5 и более раз в АПЛ (70%). За 10 игр против «МЮ» Микель выиграл 7 из них, 2 матча закончились ничьей, а одна встреча была проиграна.

В этом сезоне «Арсенал» занимает третью строчку в чемпионате, имея в своем активе 28 очков (14 матчей: 8 побед, 4 ничьи, 2 поражения).