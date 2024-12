Челси побил рекорд АПЛ по количеству ожидаемых голов за один матч

4 декабря в 14-м туре английского чемпионата на поле встретились «Саутгемптон» и «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Мэрис Стэдиус» и завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «синих». Голами отметились Аксель Дисаси, Джо Арибо, Кристофер Нкуку, Нони Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо.

В этом матче подопечные Марески побили рекорд Английской Премьер-лиги по количеству ожидаемых голов за матч (5.29xG).

В нынешней кампании АПЛ «Челси» занимает второе место в турнирной таблице, имея 28 очков после 14 сыгранных матчей (8 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

Chelsea's xG total against Southampton was the highest ever recorded by a team in an away Premier League game since @OptaJoe records began in 2008/09.



