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Италия
04 декабря 2024, 19:46 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:47
141
0

Лидер Ювентуса восстановился от травмы. Известно, когда сыграет

Душан Влахович готов выйти на поле в матче против «Болоньи»

04 декабря 2024, 19:46 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:47
141
0
Лидер Ювентуса восстановился от травмы. Известно, когда сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович сможет помочь туринской команде в следующем матче итальянской Серии А против «Болоньи».

Как пишет итальянский журналист Ромео Агрести, серб восстановился от повреждения, из-за которого пропустил предыдущие три матча своей команды. Душан не играл против «Милана» (0:0), «Астон Виллы» (0:0) и «Лечче» (1:1).

Серб в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ювентус», в его активе 9 голов и 1 ассист.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» запланирован на субботу, 7 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать турецкого таланта в «Манчестер Юнайтед».

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Душан Влахович Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья
Олег Вахоцкий Источник
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