«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала

Вторая ракетка мира Ига Свентек завершила сотрудничество с PR-менеджером Паулой Волецкой, которая работала в команде теннисистки 4 года.

В пресс-релизе говорится, что это «ранее запланированное изменение в команде», намекая, что это решение никак не связано с недавним допинг-скандалом, в который попала Ига.

PR-менеджером польки будет Дарья Сулгостовска. В ее обязанности будет входить: глобальные коммуникации, связи с прессой, благотворительная и социальная деятельность Иги.

Дарья Сульгостовская связана со спортивной индустрией – она тренер по теннису. Она также является членом теннисной ассоциации Польши, отвечая за международное сотрудничество. Дарья является членом Европейского теннисного комитета по гендерному равенству.

There is a previously planned change in Iga Swiatek's management team. After almost 4 years the cooperation between Iga and her PR manager Paula Wolecka is coming to an end. Daria Sulgostowska became Iga's new PR manager.