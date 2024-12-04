«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
Ига завершила сотрудничество с Волецкой и назначила Сулгостовскую
Вторая ракетка мира Ига Свентек завершила сотрудничество с PR-менеджером Паулой Волецкой, которая работала в команде теннисистки 4 года.
В пресс-релизе говорится, что это «ранее запланированное изменение в команде», намекая, что это решение никак не связано с недавним допинг-скандалом, в который попала Ига.
PR-менеджером польки будет Дарья Сулгостовска. В ее обязанности будет входить: глобальные коммуникации, связи с прессой, благотворительная и социальная деятельность Иги.
Дарья Сульгостовская связана со спортивной индустрией – она тренер по теннису. Она также является членом теннисной ассоциации Польши, отвечая за международное сотрудничество. Дарья является членом Европейского теннисного комитета по гендерному равенству.
There is a previously planned change in Iga Swiatek's management team. After almost 4 years the cooperation between Iga and her PR manager Paula Wolecka is coming to an end. Daria Sulgostowska became Iga's new PR manager.— Michal Samulski (@MichalSamulski) December 3, 2024
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