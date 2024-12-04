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  4. «Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
WTA
04 декабря 2024, 09:03 |
255
1

«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала

Ига завершила сотрудничество с Волецкой и назначила Сулгостовскую

04 декабря 2024, 09:03 |
255
1
«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек завершила сотрудничество с PR-менеджером Паулой Волецкой, которая работала в команде теннисистки 4 года.

В пресс-релизе говорится, что это «ранее запланированное изменение в команде», намекая, что это решение никак не связано с недавним допинг-скандалом, в который попала Ига.

PR-менеджером польки будет Дарья Сулгостовска. В ее обязанности будет входить: глобальные коммуникации, связи с прессой, благотворительная и социальная деятельность Иги.

Дарья Сульгостовская связана со спортивной индустрией – она тренер по теннису. Она также является членом теннисной ассоциации Польши, отвечая за международное сотрудничество. Дарья является членом Европейского теннисного комитета по гендерному равенству.

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Даниил Агарков Источник
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serhiy
Дуже добре,що після обнімашок з бульбозавром в пшечки все пішло по звизді !
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