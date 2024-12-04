ВИДЕО. Зинченко назвали самым смешным футболистом Арсенала. Вот почему

Футболист сборной Украины Александр Зинченко был признан «самым смешным» в «Арсенале».

Ряд футболистов лондонского клуба спросили кого они считают самым смешным (забавным) в команде и вот, что они ответили:

Леандро Троссард: «Кай. Потому что он мой хороший друг».

Киран Тирни: «Деклан Райс. Он всегда что-то придумывает».

Рахим Стерлинг: «Зинченко. Он просто никогда не перестает говорить».

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Кай Хаверц: «Зинченко. Я не знаю почему, он просто забавный».

Деклан Райс: «Зинченко, с большим отрывом».

Микель Мерино: «Зинченко. Я не знаю почему. Он просто сумасшедший. Он очень смешной».