ВИДЕО. Зинченко назвали самым смешным футболистом Арсенала. Вот почему
Футболисты Арсенала ответили на один популярный вопрос
Футболист сборной Украины Александр Зинченко был признан «самым смешным» в «Арсенале».
Ряд футболистов лондонского клуба спросили кого они считают самым смешным (забавным) в команде и вот, что они ответили:
Леандро Троссард: «Кай. Потому что он мой хороший друг».
Киран Тирни: «Деклан Райс. Он всегда что-то придумывает».
Рахим Стерлинг: «Зинченко. Он просто никогда не перестает говорить».
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Кай Хаверц: «Зинченко. Я не знаю почему, он просто забавный».
Деклан Райс: «Зинченко, с большим отрывом».
Микель Мерино: «Зинченко. Я не знаю почему. Он просто сумасшедший. Он очень смешной».
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