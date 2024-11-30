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  4. Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление
WTA
30 ноября 2024, 13:43 |
387
0

Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление

LEK-AM уверяет, что их препараты проходят все необходимые тесты

30 ноября 2024, 13:43 |
387
0
Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Производитель мелатонина LEK-AM, который принимала вторая ракетка мира Ига Свентек, выпустил заявление по ее делу. Полька сдала положительную допинг-пробу на триметазидин и заявила, что препарат попал в ее организм через загрязненный мелатонин.

«Вместе с международной общественностью и болельщиками Иги Свентек мы опечалены ситуацией, которая произошла с лучшей теннисисткой мира.

Мы искренне сожалеем об инциденте с нашим препаратом мелатонина – тем более, что он уже много лет ценится и пользуется доверием врачей и пациентов, в том числе профессиональных спортсменов.

Наша компания производит лекарства высочайшего качества и регулярно проходит проверку Главной фармацевтической инспекции (GIF). Мы соблюдаем все самые высокие стандарты производства лекарств и все процедуры, связанные с их производством в соответствии с принципами надлежащей производственной практики (GMP), регулируемыми законодательством ЕС и страны.

Наш препарат мелатонина проходит строгий контроль на каждом этапе производства. Следы примесей, обнаруженные в проверенных упаковках препарата, значительно ниже допустимой нормы, а значит, они ни в коей мере не угрожают здоровью и жизни пациентов.

В связи со сложившейся ситуацией мы находимся в постоянном диалоге с Главной фармацевтической инспекцией. Мы готовы к постоянному сотрудничеству для прояснения любых сомнений. Мы также сообщаем, что ITIA не связывалось с нами напрямую.

С нами на связь вышла юридическая фирма из Великобритании, не указав, с кем она работает. Представитель ожидал от нас нарушения польского закона о фармацевтике в отношении отправки препаратов неуполномоченным лицам. Это вызвало наше недоверие и отсутствие реакции. С учетом сегодняшних обстоятельств мы хотели бы инициировать контакт».

Свентек получила дисквалификацию на один месяц и не играла на турнирах WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане во время отстранения. Также полька потеряла заработанные призовые и очки за выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

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Ига Свёнтек допинг
Даниил Агарков Источник
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