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Ньюкасл
04.12.2024 21:30 - : -
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04 декабря 2024, 01:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 01:16
33
0

Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву

04 декабря 2024, 01:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 01:16
33
0
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

4 декабря на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда получила нынешнего наставника, Эдди Хау, вскоре после появления саудовских инвесторов. С ним уже немало всего добились, от спасения от вылета в Чемпионшип и до участия, впервые за два десятилетия, в Лиге чемпионов. Сейчас сороки, даже не получив летом серьезного усиления, остаются весомой силой, готовой побороться за место в еврокубке. В Кубке Лиги получилось выбить Челси, в АПЛ в ноябре клуб побеждал Арсенал до паузы на игры сборных и с Ноттингем Форест после. Но последние поединки явно не задались. Сначала на своем поле команда уступила 0:2 Вест Хэму. А потом ограничилась только ничьей 1:1 с Кристал Пэлас, что в этом сезоне скатился до борьбы за выживание.

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Ливерпуль

Клуб был одной из главных интриг этого сезона в английском футболе: все ждали, как справятся красные со сменой наставника? Но, как ни парадоксально, осенью было впечатление, что без Клоппа не просто не стало хуже - Арне Слот в Англии начал почти идеально. Да, есть и но - Салах и компания дома уступили Ноттингем Форест. Но, помимо этого, они не выиграли только у Арсенала на выезде - это во всех турнирах. Прошлая неделя была невероятным тестом - как изначально казалось. Сначала в Лиге чемпионов ждал мадридский Реал. И его достаточно уверенно и комфортно обыграли 2:0. А на выходных мерсисайдцы принимали на том же Эмполи Манчестер Сити, и смогли повторить гроссмейстерский счет. Но стоит помнить, что с испанцами Келлехер потянул пенальти от Мбаппе, а в воскресенье исправил ляп ван Дейка, не дав себе переиграть 1 в 1 Де Брюйне.

Статистика личных встреч

Сороки в последний раз выигрывали в 2015-м году. А все 6 крайних матчей заканчивались только победами мерсисайдцев.

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, верят в гостей. Им сейчас важно не расслабиться, но, кажется, Слот понимает, что нужно делать. Ставим на победу гостей (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
4 декабря 2024 -
21:30
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.79 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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