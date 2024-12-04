4 декабря на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда получила нынешнего наставника, Эдди Хау, вскоре после появления саудовских инвесторов. С ним уже немало всего добились, от спасения от вылета в Чемпионшип и до участия, впервые за два десятилетия, в Лиге чемпионов. Сейчас сороки, даже не получив летом серьезного усиления, остаются весомой силой, готовой побороться за место в еврокубке. В Кубке Лиги получилось выбить Челси, в АПЛ в ноябре клуб побеждал Арсенал до паузы на игры сборных и с Ноттингем Форест после. Но последние поединки явно не задались. Сначала на своем поле команда уступила 0:2 Вест Хэму. А потом ограничилась только ничьей 1:1 с Кристал Пэлас, что в этом сезоне скатился до борьбы за выживание.

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Ливерпуль

Клуб был одной из главных интриг этого сезона в английском футболе: все ждали, как справятся красные со сменой наставника? Но, как ни парадоксально, осенью было впечатление, что без Клоппа не просто не стало хуже - Арне Слот в Англии начал почти идеально. Да, есть и но - Салах и компания дома уступили Ноттингем Форест. Но, помимо этого, они не выиграли только у Арсенала на выезде - это во всех турнирах. Прошлая неделя была невероятным тестом - как изначально казалось. Сначала в Лиге чемпионов ждал мадридский Реал. И его достаточно уверенно и комфортно обыграли 2:0. А на выходных мерсисайдцы принимали на том же Эмполи Манчестер Сити, и смогли повторить гроссмейстерский счет. Но стоит помнить, что с испанцами Келлехер потянул пенальти от Мбаппе, а в воскресенье исправил ляп ван Дейка, не дав себе переиграть 1 в 1 Де Брюйне.

Статистика личных встреч

Сороки в последний раз выигрывали в 2015-м году. А все 6 крайних матчей заканчивались только победами мерсисайдцев.

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, верят в гостей. Им сейчас важно не расслабиться, но, кажется, Слот понимает, что нужно делать. Ставим на победу гостей (коэффициент - 1,79).