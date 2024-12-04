Англия04 декабря 2024, 10:15 |
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Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии
04 декабря 2024, 10:15 |
26
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В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэйнт-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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