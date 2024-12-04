Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.12.2024 21:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2024, 10:15 |
26
0

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

04 декабря 2024, 10:15 |
26
0
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэйнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Ливерпуль
Смотреть трансляцию

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Зинченко назвали самым смешным футболистом Арсенала. Вот почему
Эвертон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ньюкасл Ливерпуль Ньюкасл - Ливерпуль
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр МАРТЫНЮК: «Динамо – лидер УПЛ, поэтому будет тяжело»
Футбол | 04 декабря 2024, 09:30 0
Александр МАРТЫНЮК: «Динамо – лидер УПЛ, поэтому будет тяжело»
Александр МАРТЫНЮК: «Динамо – лидер УПЛ, поэтому будет тяжело»

Игрок «Александрии» в ожидании матча против столичного клуба

Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03 декабря 2024, 20:41 17
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025

Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии

«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
Теннис | 04.12.2024, 09:03
«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
«Ранее запланированное». Свентек сменила PR-менеджера после скандала
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04.12.2024, 07:15
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Биатлон | 03.12.2024, 18:52
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 19
Футбол
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
04.12.2024, 05:45
Футбол
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем