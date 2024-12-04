В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэйнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Ливерпуль Смотреть трансляцию

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