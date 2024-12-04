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  4. Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
WTA
04 декабря 2024, 20:24 |
117
0

Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии

Александра уступила Майи Хвалинской во 2-м раунде соревнований в Флорианополисе

04 декабря 2024, 20:24 |
117
0
Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Флорианополисе (Бразилия).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах проиграла Майе Хвалинской (Польша, WTA 158) за 1 час и 50 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт. 1/8 финала

Майя Хвалинская (Польша) – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (7:1), 6:1

Это была первая встреча соперниц. В четвертьфинале Хвалинская сыграет против победительницы противостояния Франциска Жорже – Майяр Шериф.

На старте 125-тысячника Александра в двух партиях одолела «нейтралку» Алевтину Ибрагимову со счетом 6:4, 6:0.

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WTA Флорианополис Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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