Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Флорианополисе (Бразилия).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах проиграла Майе Хвалинской (Польша, WTA 158) за 1 час и 50 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт. 1/8 финала

Майя Хвалинская (Польша) – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (7:1), 6:1

Это была первая встреча соперниц. В четвертьфинале Хвалинская сыграет против победительницы противостояния Франциска Жорже – Майяр Шериф.

На старте 125-тысячника Александра в двух партиях одолела «нейтралку» Алевтину Ибрагимову со счетом 6:4, 6:0.