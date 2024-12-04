Проблемы Ярмоленко. Динамо рассказало о ситуации с травмированными
Пихаленок, Шепелев уже готовы играть
«Динамо» рассказало о ситуации с травмированными игроками. Сообщается, что полузащитники Владимир Шепелев и Александр Пихаленок вернулись в общую группу, работают без ограничений и готовятся к ближайшим матчам.
А вот вингер Андрей Ярмоленко остается вне тренировочного процесса. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы ахиллового сухожилия, сроки возвращения не названы.
«Динамо» до конца года осталось сыграть с «Александрией» и «Вересом» в УПЛ, а также с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды Ротаня и Шовковского славно поборолись, но результатом порадовали только конкурентов
Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву