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  4. Проблемы Ярмоленко. Динамо рассказало о ситуации с травмированными
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:52
1654
1

Проблемы Ярмоленко. Динамо рассказало о ситуации с травмированными

Пихаленок, Шепелев уже готовы играть

04 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:52
1654
1
Проблемы Ярмоленко. Динамо рассказало о ситуации с травмированными
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

«Динамо» рассказало о ситуации с травмированными игроками. Сообщается, что полузащитники Владимир Шепелев и Александр Пихаленок вернулись в общую группу, работают без ограничений и готовятся к ближайшим матчам.

А вот вингер Андрей Ярмоленко остается вне тренировочного процесса. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы ахиллового сухожилия, сроки возвращения не названы.

«Динамо» до конца года осталось сыграть с «Александрией» и «Вересом» в УПЛ, а также с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Владимир Шепелев Александр Пихаленок травма Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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zelc006
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