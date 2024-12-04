Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ

Матч лидеров чемпионата Украины между Александрией и Динамо завершился со счетом 0:0. Комментарий по итогам встречи дал наставник киевлян Александр Шовковский.

«Серьезно отнеслись к матчу, и так и должно быть. Поблагодарил игроков. Понимали, что играем с командой, у которой столько же очков. В целом, результат по игре. Мы ответственно отнеслись к своей игре. Я не хочу вдаваться в детали, но мы понимали, как нужно играть. Разумно отнеслись к матчу».

«Брагару и Герреро? Я решил, что по игре не было смысла выпускать этих игроков и что-то менять. А мы уже готовимся к следующему матчу. Мы понимаем, что завершился только первый круг, а не чемпионат», – сказал Шовковский.

Команды сыграют снова уже 8 декабря.