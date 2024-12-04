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  4. Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 17:44 |
2407
3

Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ

Тренер доволен отношением игроков

04 декабря 2024, 17:44 |
2407
3
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Матч лидеров чемпионата Украины между Александрией и Динамо завершился со счетом 0:0. Комментарий по итогам встречи дал наставник киевлян Александр Шовковский.

«Серьезно отнеслись к матчу, и так и должно быть. Поблагодарил игроков. Понимали, что играем с командой, у которой столько же очков. В целом, результат по игре. Мы ответственно отнеслись к своей игре. Я не хочу вдаваться в детали, но мы понимали, как нужно играть. Разумно отнеслись к матчу».

«Брагару и Герреро? Я решил, что по игре не было смысла выпускать этих игроков и что-то менять. А мы уже готовимся к следующему матчу. Мы понимаем, что завершился только первый круг, а не чемпионат», – сказал Шовковский.

Команды сыграют снова уже 8 декабря.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Динамо втомлене, ніяке, думками на Мальдівах з губошльопками, тому сезон закінчено достроково...
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0
Gorlitsa
Мало толку в результаті. Гри немає. Михавко чудить, Буя інертний. Думки тренера не видно. Осінь провалили! 
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0
Saar
Можна по коментарю головного тренера зрозуміти, що його амбіції = амбіціям Олександрії. З цього й бачимо, як грає Динамо в єврокубках і як почало грати в УПЛ - НІЯК !!!
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0
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