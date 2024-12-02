Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обновлен рейтинг WTA. Одна украинка из топ-100 улучшила позицию
WTA
02 декабря 2024, 05:21 |
72
1

Обновлен рейтинг WTA. Одна украинка из топ-100 улучшила позицию

Ангелина Калинина поднялась на 57-е место, существенных изменений в рейтинге нет

02 декабря 2024, 05:21 |
72
1
Обновлен рейтинг WTA. Одна украинка из топ-100 улучшила позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Поскольку сезон уже завершен, девушкам осталось выступать либо на турнирах WTA 125, либо на турнирах ITF.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первая ракетка нашей страны Марта Костюк сохранила 18-ю строчку. Элина Свитолина осталась 23-й, а Даяна Ястремская – 33-й.

Ангелина Калинина поднялась на одно место – теперь она 57-я. Дарья Снигур также улучшила позиции – она находится на 139-й строчке.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA изменений также не произошло.

Лучшая парница Украины Людмила Киченок осталась четвертой. Что касается остальных украинок, то Марта Костюк и Надежда Киченок, которые находятся выше всех после Людмилы, сохранили позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?
ФОТО. Костюк посетила концерт в Милане. Украинку попытались ограбить
Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление
рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Футбол | 01 декабря 2024, 07:21 5
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант

Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»

Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Бокс | 01 декабря 2024, 07:41 0
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой

«Железный Майк» выделил бывшего абсолютного чемпиона мира Риддика Боу

ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Футбол | 01.12.2024, 19:32
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Украинский теннисист провел четвертый финальный матч за сезон
Теннис | 01.12.2024, 16:05
Украинский теннисист провел четвертый финальный матч за сезон
Украинский теннисист провел четвертый финальный матч за сезон
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Бокс | 02.12.2024, 01:20
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
20 дівчат у тисячі - давно не було. Якщо взагалі колись було.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление
Производитель мелатонина, который принимала Свентек, выпустил заявление
30.11.2024, 13:43
Теннис
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
30.11.2024, 13:16 4
Бокс
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
30.11.2024, 09:45 42
Футбол
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
01.12.2024, 07:55 11
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
30.11.2024, 22:09 3
Футбол
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
30.11.2024, 20:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем