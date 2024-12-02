Обновлен рейтинг WTA. Одна украинка из топ-100 улучшила позицию

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Поскольку сезон уже завершен, девушкам осталось выступать либо на турнирах WTA 125, либо на турнирах ITF.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первая ракетка нашей страны Марта Костюк сохранила 18-ю строчку. Элина Свитолина осталась 23-й, а Даяна Ястремская – 33-й.

Ангелина Калинина поднялась на одно место – теперь она 57-я. Дарья Снигур также улучшила позиции – она находится на 139-й строчке.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA изменений также не произошло.

Лучшая парница Украины Людмила Киченок осталась четвертой. Что касается остальных украинок, то Марта Костюк и Надежда Киченок, которые находятся выше всех после Людмилы, сохранили позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA