Волки снова не победили. Рух и Полесье во Львове сыграли вничью
Команды обменялись голами
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1-го тура.
«Рух» – «Полесье» – 1:1
Голы: Карабин (49) – Гуцуляк (81)
Предупреждения: Климчук (32) – Крушинский (73), Бабенко (76), Матич (86)
«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Федор (Пидгурский, 56), Карабин (Квасница, 85), Клайвер (Рунич, 68), Климчук (Краснопир, 56), Пастух
«Полесье»: Волынец, Виалле (Леднев, 70), Матич, Михайличенко, Тейлор (Смоляков, 46), Сарапий, Бабенко, Крушинский (Луифер, 85), Мустафаев (Назаренко, 59), Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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