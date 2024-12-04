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Премьер-лига
Рух Львов
04.12.2024 18:00 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:00
203
0

Волки снова не победили. Рух и Полесье во Львове сыграли вничью

Команды обменялись голами

04 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:00
203
0
Волки снова не победили. Рух и Полесье во Львове сыграли вничью
ФК Полесье

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1-го тура.

«Рух» – «Полесье» – 1:1

Голы: Карабин (49) – Гуцуляк (81)

Предупреждения: Климчук (32) – Крушинский (73), Бабенко (76), Матич (86)

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Федор (Пидгурский, 56), Карабин (Квасница, 85), Клайвер (Рунич, 68), Климчук (Краснопир, 56), Пастух

«Полесье»: Волынец, Виалле (Леднев, 70), Матич, Михайличенко, Тейлор (Смоляков, 46), Сарапий, Бабенко, Крушинский (Луифер, 85), Мустафаев (Назаренко, 59), Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 70)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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