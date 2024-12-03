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Премьер-лига
Рух Львов
04.12.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 22:33 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:35
104
0

Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 декабря 2024, 22:33 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:35
104
0
Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В среду, 4 декабря, состоится перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Житомирская команда имеет в своем пассиве шестиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 3 ничьи), занимая пятое место в турнирной таблице. В минувший уик-энд «волки» уступили «Кривбассу» со счетом 1:3. Львовяне занимают восьмую позицию, на четыре очка отставая от своего ближайшего соперника. В прошлом туре чемпионата руховцы вырвали ничью у донецкого «Шахтера». «Рух» и «Полесье» ранее провели всего две очные дуэли. В одной из них победу одержали львовяне, а вторая завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
4 декабря 2024 -
18:00
Полесье
Тотал голов больше 1.5 1.59 Сделать ставку
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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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