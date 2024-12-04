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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 02:33 | Обновлено 04 декабря 2024, 02:53
41
0

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Осень для обеих команд была неудачной, а какой окажется зима?

04 декабря 2024, 02:33 | Обновлено 04 декабря 2024, 02:53
41
0
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В среду, 4 декабря, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится перенесенный матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Рух


Осеннюю часть чемпиона в исполнении команды Виталия Пономарева можно считать неудачной. Львовский «Рух» провел девять матчей в УПЛ, выиграв из них только один, но и к успеху «желто-черных» в игре против «Левого Берега» (1:0) было очень много вопросов из-за решающего пенальти. В то же самое время, можно сказать, что зиму львовяне открыли для себя очень громко – отобрали очки у «Шахтера» на последних минутах в минувшие выходные (1:1), чем подняли настроение как себе, так и конкурентам «горняков» в борьбе за чемпионский титул.

С другой стороны, это была опять ничья, за которую в турнирной таблице точно не дадут столько очков, сколько нужно «Руху» для улучшения собственного положения. А этих самых очков уже нужно очень много – команда из числа лидеров провалилась в середину таблицы и теперь должно совпасть очень много факторов, чтобы коллектив Пономарева мы снова увидели хоть сколько-нибудь близко к зоне еврокубков. Как минимум, осенний период не должен повториться до конца сезона.

А тем временем близится конец календарного года и для «желто-черных» он будет сопровождаться дуэлями против «Полесья», а также домашней игрой против «Оболони», которая будет бороться до последнего в попытке спастись в очередной раз от вылета из «элиты». И поскольку у «Руха» еще есть шанс улучшить свое положение относительно «малой» кровью, очные встречи против прямого конкурента должны стать чуть ли не главными львовян в первой части сезона.

Полесье


Еще в начале октября житомирскому «Полесью» раздавали бесчисленное множество авансов, поскольку команда Имада Ашура демонстрировала солидный футбол, находилась в верхней части турнирной таблицы и всем своим видом показывала, что это все далеко не случайность. Но главный тренер «волков» в своих интервью с намеком на диссертацию по длительности не единожды говорил, что период стагнации виднеется на горизонте. И он таки настал.

«Полесье» не побеждает в чемпионате уже шесть матчей кряду, а в трех из четырех последних случаев уступало своим соперникам. Самое плохое в этом – то, что это были игры против прямых конкурентов: «Александрии», «Динамо» и «Кривбасса», поэтому о борьбе за чемпионство уже никто и не пытается заикаться, и тут бы хотя бы, для начала, завершить серию неудач, а уже потом строить планы на вторую часть кампании.

А сделать это будет ох как не просто! Календарный год для житомирян завершает домашняя дуэль против «Шахтера», и поскольку на примере прошлой игры против «Кривбасса» мы увидели, что «волки» не слишком уж успешно выдерживают удар при реванше, то ближайшие три встречи рискуют завершиться продолжением неудачной серии. В начале сезона дуэль против «Руха» перенесли из-за участия «Полесья» в еврокубках, но теперь об этом неудачном опыте команда Ашура может вспоминать только с улыбкой на лице – тут как бы не потерять тренера после стольких неудач.

История встреч


Футбольные пути «Руха» и «Полесья» ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «желто-черных» – 1 успешная игра и еще 1 матчей завершился вничью. Разница голов – 2:1. Крупнейшая и единственная победа «Руха» – 1:0 (2023). Команды последний раз играли между собой в феврале этого года, когда на этой же арене голы Дениса Пидгурского (пенальти) и Филиппа Будковского обусловили ничью (1:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Николай Балакин из Киевской области, который на своем счету имеет уже 96 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяш и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Панчишиным и Олегом Деревинским. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Руха» – 5 ничьих и 3 поражения, тогда как с «Полесьем» он пересекался 4 раза – 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Рух»: Ледвий – Лях, Холод, Слюбик, Сыч – Пастух, Пидгурский, Федор – Климчук, Краснопир, Квасница.

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Матич, Сарапий, Михайличенко – Крушинский, Мельниченко, Леднев – Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
4 декабря 2024 -
18:00
Полесье
Тотал голов больше 1.5 1.59 Сделать ставку
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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье прогнозы чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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