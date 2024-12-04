Украина. Премьер лига04 декабря 2024, 21:16 |
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Рух – Полесье – 1:1. Как Гуцуляк спас волков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча перенесенного матча 1-го тура УПЛ 2024/25
04 декабря 2024, 21:16 |
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4 декабря состоялся матч перенесенного 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух Львов и Полесье Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 1:1.
УПЛ 2024/25. Перенесенный матч 1-го тура, 4 декабря
Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1
Голы: Карабин, 49 – Гуцуляк, 82
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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