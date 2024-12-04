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  4. Рух – Полесье – 1:1. Как Гуцуляк спас волков. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Рух Львов
04.12.2024 18:00 – FT 1 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 21:16 |
241
0

Рух – Полесье – 1:1. Как Гуцуляк спас волков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча перенесенного матча 1-го тура УПЛ 2024/25

04 декабря 2024, 21:16 |
241
0
Рух – Полесье – 1:1. Как Гуцуляк спас волков. Видео голов и обзор матча
УПЛ

4 декабря состоялся матч перенесенного 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух Львов и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 1:1.

УПЛ 2024/25. Перенесенный матч 1-го тура, 4 декабря

Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1

Голы: Карабин, 49 – Гуцуляк, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье видео голов и обзор Ярослав Карабин Алексей Гуцуляк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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