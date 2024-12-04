ВИДЕО. «Дай пробить, на технику!». Довбик опубликовал важное видео

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик опубликовал важное видео о соблюдении правил безопасности во время российско-украинской войны.

Артем разместил в сторис видео, созданное ГСЧС Украины, на котором главный герой – военнослужащий ВСУ – попросил детей пробить по воротам, «на технику».

Вратарь, пропустивший удар солдата, находит мину за воротами, и военнослужащий предупреждает об опасности.

Таким образом, нападающий «Ромы» Артем Довбик вносит свой вклад в информирование населения Украины об опасностях, которые могут возникать во время войны: