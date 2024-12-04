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04 декабря 2024, 09:29 | Обновлено 04 декабря 2024, 09:55
1089
0

ВИДЕО. «Дай пробить, на технику!». Довбик опубликовал важное видео

Нападающий Ромы совместно с ГСЧС Украины предупреждают о соблюдении правил безопасности

04 декабря 2024, 09:29 | Обновлено 04 декабря 2024, 09:55
1089
0
ВИДЕО. «Дай пробить, на технику!». Довбик опубликовал важное видео
Instagram. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик опубликовал важное видео о соблюдении правил безопасности во время российско-украинской войны.

Артем разместил в сторис видео, созданное ГСЧС Украины, на котором главный герой – военнослужащий ВСУ – попросил детей пробить по воротам, «на технику».

Вратарь, пропустивший удар солдата, находит мину за воротами, и военнослужащий предупреждает об опасности.

Таким образом, нападающий «Ромы» Артем Довбик вносит свой вклад в информирование населения Украины об опасностях, которые могут возникать во время войны:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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