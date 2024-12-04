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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:02
373
0

Гуцуляк забил девятый гол в сезоне УПЛ. Игрок – лидер гонки бомбардиров

Алексей оформил очередной мяч

04 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:02
373
0
Гуцуляк забил девятый гол в сезоне УПЛ. Игрок – лидер гонки бомбардиров
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В матче чемпионата Украины между Рухом и Полесьем хавбек гостей Алексей Гуцуляк забил гол в конце второго тайма и сделал счет 1:1.

Игрок сборной Украины оформил девятый мяч в 14-ти встречах и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров УПЛ. Восемь голов забил Артем Бондаренко, по 7 мячей у Владислава Ваната, Александра Назаренко и Георгия Судакова.

В конце нынешнего года результаты Гуцуляка позволили ему вернуться в состав национальной сборной Украины.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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