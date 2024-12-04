Украина. Премьер лига04 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:02
373
0
Гуцуляк забил девятый гол в сезоне УПЛ. Игрок – лидер гонки бомбардиров
Алексей оформил очередной мяч
04 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 04 декабря 2024, 20:02
373
0
В матче чемпионата Украины между Рухом и Полесьем хавбек гостей Алексей Гуцуляк забил гол в конце второго тайма и сделал счет 1:1.
Игрок сборной Украины оформил девятый мяч в 14-ти встречах и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров УПЛ. Восемь голов забил Артем Бондаренко, по 7 мячей у Владислава Ваната, Александра Назаренко и Георгия Судакова.
В конце нынешнего года результаты Гуцуляка позволили ему вернуться в состав национальной сборной Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 04 декабря 2024, 16:45 10
Горбачева и Ковтун планируют обратиться к фанам
Футбол | 03 декабря 2024, 20:55 21
Теперь стимуляция команды третьей стороной будет наказываться
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Футбол | 04.12.2024, 18:46
Бокс | 03.12.2024, 19:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2024, 07:04
03.12.2024, 18:52 26
03.12.2024, 08:55 12
03.12.2024, 08:23 3
03.12.2024, 00:01 9
03.12.2024, 09:17 2
02.12.2024, 20:29 8