Гуцуляк забил девятый гол в сезоне УПЛ. Игрок – лидер гонки бомбардиров

В матче чемпионата Украины между Рухом и Полесьем хавбек гостей Алексей Гуцуляк забил гол в конце второго тайма и сделал счет 1:1.

Игрок сборной Украины оформил девятый мяч в 14-ти встречах и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров УПЛ. Восемь голов забил Артем Бондаренко, по 7 мячей у Владислава Ваната, Александра Назаренко и Георгия Судакова.

В конце нынешнего года результаты Гуцуляка позволили ему вернуться в состав национальной сборной Украины.