Арсенал, МанСити и Челси делали запросы по Судакову за последние 18 месяцев

Атакующий полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков является объектом интереса для многих европейских клубов.

По данным The Boot Room, за последние 18 месяцев запросы по Судакову в «Шахтер» делали лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Сити».

Предполагается, что «горожане» видят в украинском хавбеке потенциального преемника для Кевина Де Брюйне, который из-за возраста уже не способен демонстрировать прежний уровень игры и эффективности на поле.

В Англии особый интерес к Судакову проявляют также «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Сам Судаков ранее признавался, что хотел бы продолжить карьеру либо в английской Премьер-лиге, либо в испанской Ла Лиге.

В «Шахтере» готовы вести переговоры по трансферу Судакова, начиная с суммы в 50 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел 20 официальных поединков в рамках всех турниров, отличившись 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.