Два варианта для Георгия. Судаков рассказал, где хочет продолжить карьеру
Полузащитнику Шахтера нравятся Испания и Англия
Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.
«Сейчас я сосредоточен на Шахтере. Я хочу продолжать развиваться и помогать команде добиваться успеха. В будущем хочу попробовать себя в одном из лучших чемпионатов Европы, но иду шаг за шагом.
Думаю, что мой стиль лучше всего подходит для Испании или Англии. В Ла Лиге ценятся технические навыки, а Премьер-лига поможет мне улучшиться в физическом и тактическом планах.
Конечно, меня привлекает возможность сыграть в Испании. Здесь – одни из лучших команд и игроков в мире, и стиль футбола меня устраивает. Это была бы невероятная возможность – сыграть в Ла Лиге», – сказал Судаков.
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