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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 13:58 |
583
2

Два варианта для Георгия. Судаков рассказал, где хочет продолжить карьеру

Полузащитнику Шахтера нравятся Испания и Англия

27 ноября 2024, 13:58 |
583
2
Два варианта для Георгия. Судаков рассказал, где хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Сейчас я сосредоточен на Шахтере. Я хочу продолжать развиваться и помогать команде добиваться успеха. В будущем хочу попробовать себя в одном из лучших чемпионатов Европы, но иду шаг за шагом.

Думаю, что мой стиль лучше всего подходит для Испании или Англии. В Ла Лиге ценятся технические навыки, а Премьер-лига поможет мне улучшиться в физическом и тактическом планах.

Конечно, меня привлекает возможность сыграть в Испании. Здесь – одни из лучших команд и игроков в мире, и стиль футбола меня устраивает. Это была бы невероятная возможность – сыграть в Ла Лиге», – сказал Судаков.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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contr
Поїдеш в Фенербахче , рахіт разом з Шапаренко 😫😫😫
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-1
Saar
Трабзонспор -твій рівень і їх ліга- теж.
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-1
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