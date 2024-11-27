Два варианта для Георгия. Судаков рассказал, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Сейчас я сосредоточен на Шахтере. Я хочу продолжать развиваться и помогать команде добиваться успеха. В будущем хочу попробовать себя в одном из лучших чемпионатов Европы, но иду шаг за шагом.

Думаю, что мой стиль лучше всего подходит для Испании или Англии. В Ла Лиге ценятся технические навыки, а Премьер-лига поможет мне улучшиться в физическом и тактическом планах.

Конечно, меня привлекает возможность сыграть в Испании. Здесь – одни из лучших команд и игроков в мире, и стиль футбола меня устраивает. Это была бы невероятная возможность – сыграть в Ла Лиге», – сказал Судаков.