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Англия
04 декабря 2024, 19:42 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:45
1025
0

Челси готов позволить Мудрику перейти в аренду в другой клуб АПЛ

Зимой украинец может оказаться в «Ньюкасле»

04 декабря 2024, 19:42 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:45
1025
0
Челси готов позволить Мудрику перейти в аренду в другой клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик в подтрибунном помещении на Сент-Джеймс Парк

В январское трансферное окно «Челси» будет готов отпустить своего украинского вингера Михаила Мудрика в аренду в другой клуб английской Премьер-лиги.

Сообщается, что речь идет о варианте с «Ньюкаслом», который проявляет серьезную заинтересованность в услугах украинца, не имеющего статуса ключевого исполнителя на «Стэмфорд Бридж».

Переезд в аренду до конца текущего сезона на «Сент-Джеймс Парк», как считают в руководстве «Челси», может помочь Мудрику раскрыть свой потенциал, тем более, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау славится своим умением эффективно работать с молодыми исполнителями.

В текущем сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ (146 минут), но не отличился в них результативными действиями.

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Михаил Мудрик Челси Ньюкасл трансферы АПЛ трансферы аренда игрока
Алексей Сливченко Источник: Caughtoffside
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