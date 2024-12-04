Челси готов позволить Мудрику перейти в аренду в другой клуб АПЛ

В январское трансферное окно «Челси» будет готов отпустить своего украинского вингера Михаила Мудрика в аренду в другой клуб английской Премьер-лиги.

Сообщается, что речь идет о варианте с «Ньюкаслом», который проявляет серьезную заинтересованность в услугах украинца, не имеющего статуса ключевого исполнителя на «Стэмфорд Бридж».

Переезд в аренду до конца текущего сезона на «Сент-Джеймс Парк», как считают в руководстве «Челси», может помочь Мудрику раскрыть свой потенциал, тем более, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау славится своим умением эффективно работать с молодыми исполнителями.

В текущем сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ (146 минут), но не отличился в них результативными действиями.