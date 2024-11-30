Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации портала Fichajes, «Челси» готов распрощаться с Михаилом уже зимой, но речь идет об аренде. Этим готовы воспользоваться «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, и представитель Серии А «Фиорентина». «Сороки» под руководством Эдди Хау видят в Мудрике игрока, способного обеспечить скорость, баланс и глубину. «Фиалки» же ищут усиление в атаке для борьбы за место в топ-5 Серии А.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».