Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Англия
30 ноября 2024, 23:46 |
414
0

Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант

Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»

30 ноября 2024, 23:46 |
414
0
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации портала Fichajes, «Челси» готов распрощаться с Михаилом уже зимой, но речь идет об аренде. Этим готовы воспользоваться «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, и представитель Серии А «Фиорентина». «Сороки» под руководством Эдди Хау видят в Мудрике игрока, способного обеспечить скорость, баланс и глубину. «Фиалки» же ищут усиление в атаке для борьбы за место в топ-5 Серии А.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

По теме:
Экс-хав Динамо покинет Палмейрас. Он сыграл 451 поединок за эту команду
Стала известна оценка Ярмолюка, поучаствовавшего в разгроме Лестера
Новая звезда Парижа. ПСЖ готов заманить Салаха феноменальными деньгами
Марсель трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Ньюкасл трансферы Серии A Фиорентина
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор
Футбол | 30 ноября 2024, 23:06 0
Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор
Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты центрального матча Бундеслиги

Хет-трик Твердохлеба. Кривбасс дома мощно обыграл Полесье
Футбол | 30 ноября 2024, 17:27 17
Хет-трик Твердохлеба. Кривбасс дома мощно обыграл Полесье
Хет-трик Твердохлеба. Кривбасс дома мощно обыграл Полесье

Три гола хавбека криворожцев решили исход матча в пользу команды Вернидуба

Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Бокс | 30.11.2024, 00:01
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 30.11.2024, 13:16
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
29.11.2024, 07:21 10
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
29.11.2024, 05:47 1
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
28.11.2024, 23:05
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 6
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 4
Бокс
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем