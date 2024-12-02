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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 22:17 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:26
414
1

Александр БАБИЧ: «Арбитр спровоцировал команды своими решениями»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал события матча 15-го тура УПЛ

02 декабря 2024, 22:17 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:26
414
1
Александр БАБИЧ: «Арбитр спровоцировал команды своими решениями»
Профутбол. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал скандальные события матча 15-го тура УПЛ против Александрии» (0:3):

«Во-первых, мы понимаем, что мы хотим играть в футбол. Мы не хотим, чтобы нам помогали и не хотим, чтобы помогали нашему конкуренту или сопернику.

Я считаю, что в первую очередь в первом тайме забит мяч после штрафного, потом не дали 100% желтую, а может и красную карточку Беляеву, и это дало такой нерв. Арбитр спровоцировал своими действиями. Я думаю, это фол Беляева на Бутке – чисто желтая. Будь Бутко немного хитрее – мог бы заработать красную для Александрии. Он капитан, потому сразу стал и стал высказывать претензии арбитру.

И еще первая желтая карточка Бутка. Безерра при малейшем контакте в штрафной ныряет, и там пошла суета. Там кричали: «Это пенальти», и все пошло от того. Это эмоции, это нормально. Я очень доволен своими ребятами, потому что они играли как одна команда. Да, они не показывали феерический футбол, но это была команда. Согласен, что кто-то может перестроиться, но это футбол. Лучше пусть будет так.

Петряк – это прежде всего человек. Он не может обидеть. А когда он видит 100% нарушение – его клинит. Это бывает. Тот же Рудько – он с ним не справился.

Каждому из наших футболистов я пожму руку. Будут определенные выводы, но не для футболистов, заработавших красные – с ними мы пообщаемся отдельно – а для футболистов, которые вышли на замену».

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Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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ILLUMINATOR
Петряк толкнул судью. Сам виноват. Бутко тоже после фола на нём Беляева материл арбитра. Там ещё Кисель должен был красную получить за мат в сторону лежащего Безерры. Беляеву надо было жёлтую дать. Вообще с Бабичем им светит Первая Лига. К сожалению...
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