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  4. Александр БАБИЧ: «Страдаем от судейства уже неоднократно»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 12:24 |
316
2

Александр БАБИЧ: «Страдаем от судейства уже неоднократно»

Страсти вокруг поединка «Александрия» – «Черноморец» набирают обороты

02 декабря 2024, 12:24 |
316
2
Александр БАБИЧ: «Страдаем от судейства уже неоднократно»
Александр Бабич

Как известно, в матче 15-го тура УПЛ «Александрия» – «Черноморец» не обошлось без скандала, в котором эмоции били через край. Их максимальный градус пришелся на первые полчаса поединка, в который вошли забитый хозяевами поля мяч, желтые и красные карточки одесситам Артуру Рудько, Ивану Петряку и Богдану Бутко (двое последних были удалены с поля).

После всех этих событий главный тренер «моряков» Александр Бабич в знак протеста против судейства решил вывести команду с поля, однако капитан «Александрии» Кирилл Ковалец уговорил его этого не делать.

После матча во флеш-интервью наставник «Черноморца» сказал о своих подопечных: «Я должен защищать, руководство должно защищать нашу команду». Чтобы узнать, как в руководстве одесского клуба отреагировали на события в Александрии, Sport.ua обратился за комментарием к генеральному директору Анатолию Мисюре.

– Пока не буду ничего комментировать, так как не вижу в этом никакого смысла, – сказал он. – Мы пообщаемся с Бабичем, тогда и будем решать относительно комментария.

А между тем Александр Бабич настроен не оставлять без внимания судейский вопрос.

– Конечно, будем разговаривать с руководством клуба. Хотелось бы, чтобы какая-то реакция была. Ведь дело не только в александрийском матче.

Разговор между главным тренером и генеральным директором «Черноморца» о событиях матча в Александрии должен состояться сегодня, 2 декабря.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александрия Александрия - Черноморец Александр Бабич инсайд Анатолий Мисюра
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Можна спробувати не штовхати суддів в матчі та не слати їх *** в лице і прям на камеру.
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+1
pricolist
Спочатку матюкаєтесь, як сапожники якісь (не в образу цій професії), а потім притворяються невинними овечками. ти краще розкажи футболістам про етику поведінки
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-1
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