ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра

Александрия встречается с Черноморцем в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Подопечные Руслана Ротаня открыли счет на 16 минуте матча – дебютный гол на взрослом уровне забил полузащитник Даниил Ващенко.

После забитого мяча на поле вспыхнули настоящие страсти. Лидер «моряков» Иван Петряк заработал удаление за разговоры с арбитром, кроме того, Иван будто бы толкнул главного судью встречи.

После удаления Ивана Петряка эмоции в матче не утихли. На 20 минуте игры Богдан Бутко получает первую желтую карточку. А уже на 28 минуте встречи арбитр удаляет защитника с поля. Богдан позволил себе оскорбительную реплику в адрес главного арбитра встречи: «Да иди ты на», за что и был удален.

После этого эпизода на поле выбежал главный тренер «моряков» Александр Бабич, который хотел забрать команду с поля, но капитан «Александрии» Кирилл Ковалец уговорил наставника этого не делать. Игра продолжается.

ВИДЕО. Гол Ващенко и удаление Петряка.