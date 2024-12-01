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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:10
4042
4

ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра

«Александрия» принимает «Черноморец» в 15 туре УПЛ

01 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:10
4042
4
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ФК Александрия. Даниил Ващенко

Александрия встречается с Черноморцем в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Руслана Ротаня открыли счет на 16 минуте матча – дебютный гол на взрослом уровне забил полузащитник Даниил Ващенко.

После забитого мяча на поле вспыхнули настоящие страсти. Лидер «моряков» Иван Петряк заработал удаление за разговоры с арбитром, кроме того, Иван будто бы толкнул главного судью встречи.

После удаления Ивана Петряка эмоции в матче не утихли. На 20 минуте игры Богдан Бутко получает первую желтую карточку. А уже на 28 минуте встречи арбитр удаляет защитника с поля. Богдан позволил себе оскорбительную реплику в адрес главного арбитра встречи: «Да иди ты на», за что и был удален.

После этого эпизода на поле выбежал главный тренер «моряков» Александр Бабич, который хотел забрать команду с поля, но капитан «Александрии» Кирилл Ковалец уговорил наставника этого не делать. Игра продолжается.

ВИДЕО. Гол Ващенко и удаление Петряка.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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MIRRA
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+2
Iigor6583
Судєйка вважає себе пупом Землі. Ні щоб заспокоїти футболістів, а він ще підкидає дрова в вогонь своїми репліками. 
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+1
VovanSidorovi4
Судья 1,2,3...
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0
easterly
алєксандрійку тянуть у поміч кротам?) чи найкращому гумовому тренеру бонуси?
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0
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