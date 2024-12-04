4 декабря на «Сент-Мэри» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда очевидно превращается в лифт между дивизионами. Явно не такого ждал Драган Солак, покупая проект и вкладывая в него немалые средства. Уже после появления сербского инвестора, в 2023-м году, святые потеряли место в АПЛ - тогда, когда им прочили чуть ли не борьбу за еврокубки. Под руководством нового наставника, Рассела Мартина, получилось в прошлом сезоне выполнить задачу, вернувшись из Чемпионшипа - но только через плей-офф. А в этом розыгрыше, несмотря на вроде бы серьезное усиление, получается у клуба только в рамках Кубка Лиги. При этом в АПЛ проигрываются практически все матчи - с редкими исключениями, в виде 1:1 с Ипсвичем и 1:0 с Эвертоном. В прошлом туре с Брайтоном тоже была ничья, но такой темп набора очков ведет только к раннему вылету.

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Челси

Клуб летом в очередной раз сменил наставника летом, заодно обновив состав. Энцо Мареска прекрасно помнит, как его преемника, Почеттино, уволили после всего года работы аргентинца в Лондоне, признав неудовлетворительными результаты - 6-е место в АПЛ и поражение в кубковом финале. Итальянец со своими подопечными вылетел из Кубка Лиги, но там, впрочем, как и в Лиге конференций, синие обеспечивают игровую практику резервистам. Основа играет в АПЛ, и это у нее получается все лучше. Впрочем, обходится в основном без сюрпризов: проиграв Сити и Ливерпулю, выигрывали у тех, кто слабее, с отдельными осечками. Вот и Астон Виллу, что сейчас явно не в форме, получилось достаточно легко на выходных разгромить - итоговый счет составил 3:0.

Статистика личных встреч

В сезоне 2022/2023 святые выиграли у лондонского гранда оба матча - но все равно вылетели.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева возьмут очки в этом туре. Они, может, и прибавили, но гости на пике формы - они тут выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,88).