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Чемпионат Англии
Саутгемптон
04.12.2024 21:30 – FT 1 : 5
Челси
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Англия
05 декабря 2024, 00:46 |
302
0

Саутгемптон – Челси – 1:5. Мощный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2024/25

05 декабря 2024, 00:46 |
302
0
Саутгемптон – Челси – 1:5. Мощный разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик не попал в заявку на эту встречу из-за болезни.

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 4 декабря

Саутгемптон – Челси – 1:5

Голы: Арибо, 11 – Дисаси, 7, Нкунку, 17, Мадуэке, 34, Палмер, 76, Санчо, 87

Удаление: Стивенс, 39

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
39’
Джек Стивенс (Саутгемптон) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Арибо (Саутгемптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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