4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу пенсионеров.

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Украинский вингер гостей Михаил Мудрик не попал в заявку на эту встречу из-за болезни.

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 4 декабря

Саутгемптон – Челси – 1:5

Голы: Арибо, 11 – Дисаси, 7, Нкунку, 17, Мадуэке, 34, Палмер, 76, Санчо, 87

Удаление: Стивенс, 39

Видеообзор матча: