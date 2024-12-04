Не травма. Стало известно, почему Мудрик пропускает матч Челси в АПЛ

4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Челси. Коллективы играют на стадионе Сент-Мэри. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не попал даже в заявку на игру. Никакой информации о повреждении украинца не было.

Как сообщает Tribuna, Мудрик пропускает игру с Саутгемптоном из-за болезни. У Михаила был обнаружен вирус. Не уточняется, насколько тяжелое состояние футболиста.