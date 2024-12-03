В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Челси».

Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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