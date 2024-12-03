04.12.2024 21:30 - : -
Англия03 декабря 2024, 22:12 |
36
0
Саутгемптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии
03 декабря 2024, 22:12 |
36
0
В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Челси».
Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Саутгемптон – ЧелсиСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2024, 21:31 1
Поединок состоится 3 декабря в 22:15 по Киеву
Футбол | 03 декабря 2024, 11:04 0
Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву
Бокс | 03.12.2024, 02:15
Бокс | 03.12.2024, 09:17
Футбол | 03.12.2024, 20:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2024, 02:15 1
02.12.2024, 15:52 7
02.12.2024, 03:44 8
02.12.2024, 08:58 9
01.12.2024, 18:05 1
02.12.2024, 15:06 19
03.12.2024, 07:50 14
01.12.2024, 19:32 4