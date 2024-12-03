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Чемпионат Англии
Саутгемптон
04.12.2024 21:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2024, 22:12 |
36
0

Саутгемптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

03 декабря 2024, 22:12 |
36
0
Саутгемптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Челси».

Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Саутгемптон – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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