Кубок Испании. Сельта отгрузила 7 мячей, сенсационное поражение Эспаньола

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Сельта на выезде отгрузила Саламанке 7 мячей (7:0).

Сенсационное поражение потерпел Эспаньол от Барбастро (0:2) и выбыл из турнира

Сарагоса по пенальти дома уступила команде Гранада (2:2, пен. 4:5).

Также в 1/16 финала вышли Вальядолид, Эльче и Лас-Пальмас.

Кубок Испании. 1/32 финала, 3 декабря

Реал Авила – Вальядолид – 2:4 (д.в.)

Еклано – Эльче – 0:1

Барбастро – Эспаньол – 2:0

Саламанка – Сельта Виго – 0:7

Сарагоса – Гранада – 2:2 (пен. 4:5)

КЕ Эуропа – Лас-Пальмас – 1:2

🏁 𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 in Salamanca!



Great win to qualify to the next round.

#UDSCelta ⋄ #CopaDelRey pic.twitter.com/Whmxy2MKlp