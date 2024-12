Салах отметился результативными действиями в 8 матчах подряд против горожан

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встретились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев». Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.

В этом матче Салах, помимо забитого гола, отдал голевую передачу. Египтянин забивал или ассистировал во всех последних восьми матчах против команды Жузепа в АПЛ. Всего он оформил 10 результативных действий (6 голов и 4 ассиста).

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги Мохамед Салах сыграл во всех 13 встречах, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

8 - Mohamed Salah has scored or assisted in each of his last eight Premier League starts against Manchester City (six goals, four assists in total). Relentless.#LFC #MCFC pic.twitter.com/tI4UIVcjta