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Англия
02 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:59
49
0

Салах отметился результативными действиями в 8 матчах подряд против горожан

Египетский вингер оформил 10 результативных действий в 8 поединках против «Манчестер Сити» в АПЛ

02 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:59
49
0
Салах отметился результативными действиями в 8 матчах подряд против горожан
Quotidiano. Мохамед Салах

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встретились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев». Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.

В этом матче Салах, помимо забитого гола, отдал голевую передачу. Египтянин забивал или ассистировал во всех последних восьми матчах против команды Жузепа в АПЛ. Всего он оформил 10 результативных действий (6 голов и 4 ассиста).

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги Мохамед Салах сыграл во всех 13 встречах, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

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Манчестер Сити Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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