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Англия
01 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:35
1017
0

«Это был крик о помощи». Легенда Ливерпуля – о контракте Салаха

Робби Фаулер высказался о ситуации с контрактом Мохамеда Салаха

01 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:35
1017
0
«Это был крик о помощи». Легенда Ливерпуля – о контракте Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер прокомментировал слова Салаха о его контракте с «мерсисайдцами»:

«Мохамед Салах не был эгоистом, когда предупредил Ливерпуль, что у него больше шансов покинуть Ливерпуль, чем подписать новый контракт.

Я думаю, что это был крик о помощи. Если бы деньги были мотивирующим фактором для египетского игрока, он бы форсировал трансфер, когда ним заинтересовалась Саудовская Аравия, и взял бы чек с зарплатой в 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.

Я считаю, что Салах почувствовал потребность высказаться, потому что он искренне волнуется, что в следующем году может уйти с Энфилда. В январе он может общаться с заинтересованными клубами о трансфере. И вы можете быть абсолютно уверены, что найдутся клубы из всех высших европейских лиг, которые захотят предложить ему самую высокую зарплату, несмотря на то, что к началу следующего сезона ему исполнится 33 года».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего египтянина в 55 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

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Робби Фаулер Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Іван Распутін Источник: The Mirror
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