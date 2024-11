Ламинозависимость. Печальная серия Барселоны без Ямала в старте

Каталонская «Барселона» вновь потеряла очки в Ла Лиге. «Сине-гранатовые» уступили «Лас-Пальмасу» в домашнем матче, дав возможность мадридскому «Реалу» выйти на чистое первое место.

Символично, что это уже не первая неудача каталонцев без задействованного в старте Ламина Ямала. 4 матча к ряду без присутствия 17-летнего вингера не закончились победой для «Барселоны» в чемпионате.

Когда Ламин есть в старте, то «Барселона» выигрывает каждый свой матч в текущем сезоне Ла Лиги (11 из 11).

