Жуткая травма защитника. Лас-Пальмас сенсационно одолел Барселону

30 ноября состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Барселона» и «Лас-Пальмас». Гости сенсационно победили со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без голов, а во втором «Лас-Пальмас» сумел выйти вперед. На 49-й минуте форвард Рамирес вывел гостей вперед. Спустя 12 минут каталонский клуб усилиями Рафиньи сравнял счет . Паритет держался недолго – уже на 67-й минуте Фабиу Силва забил второй мяч.

В этом матче зрители увидели жуткую травму защитника «Барселоны» – Алехандро Бальде после столкновения не смог продолжить игру, а изо рта текла кровь.

Испанская Ла-Лига, 15-й тур. 30 ноября

«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 1:2

Голы: Рафинья, 61 – Рамирес, 49, Силва, 67

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