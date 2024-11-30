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  4. Жуткая травма защитника. Лас-Пальмас сенсационно одолел Барселону
Испания
30 ноября 2024, 17:03 |
1909
3

Жуткая травма защитника. Лас-Пальмас сенсационно одолел Барселону

Матч 15-го тура Испанской Ла-Лиги состоялся 30 ноября

30 ноября 2024, 17:03 |
1909
3
Жуткая травма защитника. Лас-Пальмас сенсационно одолел Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine.

30 ноября состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Барселона» и «Лас-Пальмас». Гости сенсационно победили со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без голов, а во втором «Лас-Пальмас» сумел выйти вперед. На 49-й минуте форвард Рамирес вывел гостей вперед. Спустя 12 минут каталонский клуб усилиями Рафиньи сравнял счет . Паритет держался недолго – уже на 67-й минуте Фабиу Силва забил второй мяч.

В этом матче зрители увидели жуткую травму защитника «Барселоны» – Алехандро Бальде после столкновения не смог продолжить игру, а изо рта текла кровь.

Испанская Ла-Лига, 15-й тур. 30 ноября

«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 1:2

Голы: Рафинья, 61 – Рамирес, 49, Силва, 67

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Лас-Пальмас Рафинья Диас Фабиу Силва Сандро Рамирес
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Viktor Shuper
Барсу дико штормить щось. після топових перемог над Баварією та Реалом почали дивно всирати матчі з нубськими тімами
Ответить
-1
Samuel
А такий багатообіцяючий початок був, і шо тепер?не довго музика іграла
Ответить
-2
Fuz1982z
ман сіті 2
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-2
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