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  4. ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барсы получил страшную травму
Испания
30 ноября 2024, 15:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:52
1939
0

ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барсы получил страшную травму

Алехандро Бальде заменили в игре против «Лас-Пальмаса»

30 ноября 2024, 15:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:52
1939
0
ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барсы получил страшную травму
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 ноября, проходит матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились каталонская «Барселона» и «Лас-Пальмас». Игра проходит на стадионе «Эстадио Олимпико».

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На 26-й минуте поединка страшную травму получил защитник «сине-гранатовых» Алехандро Бальде. После столкновения с нападающим «Лас-Пальмаса» Сандро 21-летний футболист не может самостоятельно встать на ноги, а также у него идет кровь изо рта. Алехандро Бальде на поле заменил Жерар Мартин.

ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барселоны получил страшную травму

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Барселона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Алекс Бальде
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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