ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барсы получил страшную травму

В субботу, 30 ноября, проходит матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились каталонская «Барселона» и «Лас-Пальмас». Игра проходит на стадионе «Эстадио Олимпико».

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На 26-й минуте поединка страшную травму получил защитник «сине-гранатовых» Алехандро Бальде. После столкновения с нападающим «Лас-Пальмаса» Сандро 21-летний футболист не может самостоятельно встать на ноги, а также у него идет кровь изо рта. Алехандро Бальде на поле заменил Жерар Мартин.

ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барселоны получил страшную травму

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