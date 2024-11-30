ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барсы получил страшную травму
Алехандро Бальде заменили в игре против «Лас-Пальмаса»
В субботу, 30 ноября, проходит матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились каталонская «Барселона» и «Лас-Пальмас». Игра проходит на стадионе «Эстадио Олимпико».
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На 26-й минуте поединка страшную травму получил защитник «сине-гранатовых» Алехандро Бальде. После столкновения с нападающим «Лас-Пальмаса» Сандро 21-летний футболист не может самостоятельно встать на ноги, а также у него идет кровь изо рта. Алехандро Бальде на поле заменил Жерар Мартин.
ФОТО. Не может встать и кровь изо рта. Звезда Барселоны получил страшную травму
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