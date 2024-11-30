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  4. «Он новичок и он адаптируется». Карло Анчелотти ─ о Килиане Мбаппе
Испания
30 ноября 2024, 14:24 |
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«Он новичок и он адаптируется». Карло Анчелотти ─ о Килиане Мбаппе

Наставник Реала высказался о звездном нападающем

30 ноября 2024, 14:24 |
60
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«Он новичок и он адаптируется». Карло Анчелотти ─ о Килиане Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

1 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе». Перед игрой главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти высказался о звездном французском нападающем сливочных Килиане Мбаппе:

«Килиан Мбаппе? Мы все пытаемся показать его лучшую версию, а не только он один. Он не единственная проблема, и это не индивидуальная проблема. Мы делаем все возможное, чтобы улучшиться. Он новичок и он адаптируется, он забил 9 голов и отдает ассисты».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Хетафе Реал - Хетафе чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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