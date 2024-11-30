«Он новичок и он адаптируется». Карло Анчелотти ─ о Килиане Мбаппе

1 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе». Перед игрой главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти высказался о звездном французском нападающем сливочных Килиане Мбаппе:

«Килиан Мбаппе? Мы все пытаемся показать его лучшую версию, а не только он один. Он не единственная проблема, и это не индивидуальная проблема. Мы делаем все возможное, чтобы улучшиться. Он новичок и он адаптируется, он забил 9 голов и отдает ассисты».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.