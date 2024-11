«Он новичок и он адаптируется». Карло Анчелотти ─ о Килиане Мбаппе

1 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе». Перед игрой главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти высказался о звездном французском нападающем сливочных Килиане Мбаппе:

«Килиан Мбаппе? Мы все пытаемся показать его лучшую версию, а не только он один. Он не единственная проблема, и это не индивидуальная проблема. Мы делаем все возможное, чтобы улучшиться. Он новичок и он адаптируется, он забил 9 голов и отдает ассисты».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

🗣 Ancelotti: "Kylian Mbappé? We try to give out best version, not only him. He's not the only problem, it's not an individual problem. We do the maximum to improve. He's new and he's adapting, he has scored 8 goals and gave assists." pic.twitter.com/9sFYqTg4rY