ФОТО. Он просто заснул! Нико рассказал впечатляющую историю про Ямала
Нико Вильямс удивлен спокойствием вундеркинда Барселоны
Вингер «Атлетик» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс в документальном фильме Amazon Prime про победу сборной Испании на Евро-2024 рассказал, что его удивило в Ламине Ямале.
17-летний нападающий «Барселоны» впечатлил партнера по сборной своим спокойствием перед важнейшими матчами:
«Я был супер взволнован и нервничал перед полуфиналом Евро. В это же время Ламин Ямал просто заснул в автобусе», – поделился историей Нико.
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Это ещё раз показывает насколько сформированным как футболист является Ламин Ямал, который дебютировал на чемпионате Европы ещё в 16-летнем возрасте.
Видеооператоры Amazon Prime засняли этот момент и вы можете его посмотреть:
Nico Williams reveals Lamine Yamal was sleeping before Spain played France in the Euro 2024 semi-final 😴— ESPN FC (@ESPNFC) November 29, 2024
Nothing phases him 😅
(via Un equipo llamado España) pic.twitter.com/GDjZQK0Wdg
Nico Williams: "Ibamos a jugar una semifinal de una Eurocopa, yo estaba cagao💩"— Álex (fan) (@LxoMessismoFCB) November 28, 2024
El jodido Lamine Yamal: 😴😴😴 pic.twitter.com/I9H0xMVEvu
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