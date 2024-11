ФОТО. Он просто заснул! Нико рассказал впечатляющую историю про Ямала

Вингер «Атлетик» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс в документальном фильме Amazon Prime про победу сборной Испании на Евро-2024 рассказал, что его удивило в Ламине Ямале.

17-летний нападающий «Барселоны» впечатлил партнера по сборной своим спокойствием перед важнейшими матчами:

«Я был супер взволнован и нервничал перед полуфиналом Евро. В это же время Ламин Ямал просто заснул в автобусе», – поделился историей Нико.

Это ещё раз показывает насколько сформированным как футболист является Ламин Ямал, который дебютировал на чемпионате Европы ещё в 16-летнем возрасте.

Видеооператоры Amazon Prime засняли этот момент и вы можете его посмотреть:

Nico Williams reveals Lamine Yamal was sleeping before Spain played France in the Euro 2024 semi-final 😴



Nothing phases him 😅



(via Un equipo llamado España) pic.twitter.com/GDjZQK0Wdg