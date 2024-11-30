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  4. ФОТО. Он просто заснул! Нико рассказал впечатляющую историю про Ямала
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30 ноября 2024, 07:52 |
476
0

ФОТО. Он просто заснул! Нико рассказал впечатляющую историю про Ямала

Нико Вильямс удивлен спокойствием вундеркинда Барселоны

30 ноября 2024, 07:52 |
476
0
ФОТО. Он просто заснул! Нико рассказал впечатляющую историю про Ямала
Amazon Prime. Ламин Ямал

Вингер «Атлетик» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс в документальном фильме Amazon Prime про победу сборной Испании на Евро-2024 рассказал, что его удивило в Ламине Ямале.

17-летний нападающий «Барселоны» впечатлил партнера по сборной своим спокойствием перед важнейшими матчами:

«Я был супер взволнован и нервничал перед полуфиналом Евро. В это же время Ламин Ямал просто заснул в автобусе», – поделился историей Нико.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это ещё раз показывает насколько сформированным как футболист является Ламин Ямал, который дебютировал на чемпионате Европы ещё в 16-летнем возрасте.

Видеооператоры Amazon Prime засняли этот момент и вы можете его посмотреть:

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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