Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший арбитр АПЛ назвал самого скандального игрока чемпионата
Англия
29 ноября 2024, 16:47 |
308
0

Бывший арбитр АПЛ назвал самого скандального игрока чемпионата

Кевин Линч рассказал, как арбитры боялись легендарного игрока Роя Кина

29 ноября 2024, 16:47 |
308
0
Бывший арбитр АПЛ назвал самого скандального игрока чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-арбитр Премьер-лиги Кевин Линч рассказал о игроке, которого боялись все судьи чемпионата.

«Без сомнений — это Рой Кин. Он был самым сложным игроком для арбитров. Можно еще вспомнить Иана Райта, но Кин, безусловно, на первом месте.

Мне кажется, Рой просто не любил арбитров. И, соответственно, арбитры не любили его. Он постоянно комментировал наши решения во время игры, выводил из себя, а иногда даже угрожал.

Я помню, как судил матч на «Олд Траффорд», и мне пришлось показать Кину желтую карточку. Он был очень зол, бормотал что-то на мой счет еще до того, как я достал карточку. После этого он сосредоточился на мне и не давал покоя до самого конца игры. Его можно было удалить, но я просто не решился», — поделился Линч.

Рой Кин известен своими выступлениями за «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

По теме:
«Мы вернемся». Гвардиола обратился к фанатам Манчестер Сити
«Был слишком добрым». Забарный оценил влияние Луческу на его карьеру
Байер определился с будущим Вирца. Немцы придумали хитрый план
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рой Кин судьи (арбитры) Манчестер Юнайтед
Олександр Сільченко Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватит ли чтобы выйти? Украина WU-19 сыграла в ничью с Израилем
Футбол | 29 ноября 2024, 15:44 0
Хватит ли чтобы выйти? Украина WU-19 сыграла в ничью с Израилем
Хватит ли чтобы выйти? Украина WU-19 сыграла в ничью с Израилем

Украинские девушки борются за выход на Чемпионат Европы 2025 года

Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Футбол | 29 ноября 2024, 05:47 1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»

Наставник «Ромы» удивлен игрой подопечных в матче против «Тоттенхэма»

ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
Футбол | 28.11.2024, 21:31
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Футбол | 29.11.2024, 09:38
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 19
Бокс
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 349
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем