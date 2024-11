Бывший арбитр АПЛ назвал самого скандального игрока чемпионата

Экс-арбитр Премьер-лиги Кевин Линч рассказал о игроке, которого боялись все судьи чемпионата.

«Без сомнений — это Рой Кин. Он был самым сложным игроком для арбитров. Можно еще вспомнить Иана Райта, но Кин, безусловно, на первом месте.

Мне кажется, Рой просто не любил арбитров. И, соответственно, арбитры не любили его. Он постоянно комментировал наши решения во время игры, выводил из себя, а иногда даже угрожал.

Я помню, как судил матч на «Олд Траффорд», и мне пришлось показать Кину желтую карточку. Он был очень зол, бормотал что-то на мой счет еще до того, как я достал карточку. После этого он сосредоточился на мне и не давал покоя до самого конца игры. Его можно было удалить, но я просто не решился», — поделился Линч.

Рой Кин известен своими выступлениями за «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Roy Keane was one of the most difficult players I ever refereed - he was in my face before I got the yellow card out

https://t.co/KcqHbISHca